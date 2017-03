Alien-Invasion in der Eifel - Hollywood ist beeindruckt

Die Szene wirkt bedrohlich: Ein riesiges graues Raumschiff schwebt über dem Steigenberger Hotel in Bad Neuenahr. Die Bevölkerung guckt geschockt - Militärs und Minister sind ratlos. Im Inneren des UFOs: Seltsame Pflanzenwesen, die sich winden und bewegen.

Nein, kein neuer Hollywoodfilm - auch wenn das Design an "Independence Day" oder „World Invasion – Battle Los Angeles“ erinnert. Schöpfer des professionellen Trailers "Root Invasion" ist der 29 Jahre alte André Weber aus Dernau. Er ist Mediendesigner und hat eine kleine Ein-Mann-Firma. Den Trailer hat er nebenbei gemacht - hobbymäßig sozusagen, er ist nämlich großer Science-Fiction-Fan. Vier Wochen hat er für sein Herzensprojekt gebraucht.

Anspielungen auf Landesgartenschau

Die Schauspieler sind Laien aus der Region - und wer genau hinguckt, entdeckt in dem Filmchen viele Anspielungen auf die Landesgartenschau, die 2022 nach Bad Neuenahr-Ahrweiler kommen wird. So hängt zum Beispiel im Besprechungsraum des Militärs das „Blühende Leben“-Logo der Stadt - das Expeditionsteam im Raumschiff trägt den Codenamen „Laga 22“. Und der Titel spricht für sich: "Root Invasion", also Invasion der Wurzeln.

Schwierig: Die "Wurzelszene"

Die größte Herausforderung war die Szene bei 1:29, wenn die Wurzel nach den Soldaten greift. "Ich wollte irgendwas Bedrohliches", sagt André. Und eine Szene, in der sich Virtuelles mit echten Menschen vermischt, sei technisch unheimlich schwierig - wenn es echt aussehen soll. Am Ende habe er sich entschieden, die Leute dabei zu filmen, wie sie nach hinten weggezogen werden. Diese Szene hat er dann rückwärts laufen lassen, so ging es einfacher. Gedreht wurden die Raumschiffszenen übrigens im Theatersaal des Dernauer Bürgerhauses.

He learned from the best: Praktikum in Hollywood

2009 hat André ein Praktikum in Los Angeles gemacht. "Da hab ich viele Tricks gelernt." Denn die Firma "Crazy Horse Effects" macht Effekte für US-Serien und Kinofilme. André hat immer noch Kontakte nach Hollywood. Als er seinen "Root Invasion"-Trailer per Facebook an einen Bekannten in L.A. schickte, sei der begeistert gewesen: "Awesome Job!", habe er geantwortet. Vor allem, weil André so viele verschiedene Effekte kombiniere.

Making-Of

André hat dokumentiert, wie er seinen Film gemacht hat - hier auf seiner Seite gehts zum Making-Of: https://www.motionact.de/blog/