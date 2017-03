Läuft beim Freiburg Cup!

Was ist das eigentlich für 1 Erfolg? Mit rund 5000 Bechern und 16 Cafés und Bäckereien war der Freiburg Cup im November gestartet, rund drei Monate später sind schon etwa 70 Cafés und Bäckereien dabei!

Schon nach zwei Wochen mussten die ersten Becher nachbestellt werden: 10 000 Stück! Und auch jetzt, Anfang März, erwartet die Freiburger Abfallwirtschaft 10 000 neue Becher. Insgesamt sind dann rund 23 000 Becher im Umlauf. Einige sind wohl als Souvenirs verschwunden, andere werden von besonders großen Cafés auf Reserve gehalten.

Und der Erfolg des Pfandbechers ist nicht aufzuhalten!

Demnächst soll es ihn auch in weiteren Stadtteilen geben. Und auch andere Städte melden sich immer wieder bei der Stadt Freiburg - wie so oft sind wir eben Vorreiter was Nachhaltigkeit angeht!

