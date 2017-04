In dreieinhalb Jahren einmal um die Welt - Ohne Flugzeug!

Fast 100 000 Kilometer ganz ohne Flugzeug - Gwen und Patrick wollten den Boden unter den Füßen spüren, während sie die Welt bereisen!

"Wir wollten gucken wie große die Welt heute noch sein kann und haben gesagt, wir machen alles über Land oder Wasser." Ganz schön anstrengend! Zum Glück kannst du entspannt im Kinosessel sitzen und die Welt von dort aus sehen, denn die beiden haben einen Film über ihre Reise gemacht.

Ein Rekord-Film!

"WEIT. Die Geschichte von einem Weg um die Welt", heißt er. Wo du ihn (und übrigens auch Gwen und Patrick) sehen kannst, findest du auf der Homepage der beiden. In Freiburg wird er noch eine ganze Weile im Friedrichsbau zu sehen sein. Mittlerweile haben ihn dort fast 8 000 Menschen gesehen! Noch nie hatte ein Film dort in den ersten Wochen so viele Zuschauer - jede Vorstellung war ausverkauft.