Tschüss Studium! Hallo Ausbildung!

Falk aus Lautern hat Bio, Chemie und Ingenieurwissenschaften an der TU studiert. Schnell war klar: Uni ist nix für ihn. Jetzt ist er Hörgeräteakustiker und glücklich. Auch ohne Studium!

Nach vier Semestern an der Uni entschließt sich Falk für eine Ausbildung. Praxis, statt "nur" Theorie! Mittlerweile ist er Geselle, will bald seinen Meister machen. Er ist happy, hat seinen Traumjob gefunden und will es mit seiner neuen Ausbildung noch weit bringen.