Deadpool crasht "Die Schöne und das Biest"

Zwei Kinofilme in einem Clip kombiniert: Fans von Deadpool starten mit der Musical-Parodie aus "Die Schöne und das Biest" bei YouTube durch.

Die Neuauflage von "Die Schöne und das Biest" ist gerade im Kino und zieht millionen Kinofans an. Typisch für Disney: Im Film wird auch viel gesungen. Einen dieser Songs haben sich jetzt Fans von Marvels "Deadpool" geschnappt und eine mega lustige Parodie daraus gemacht.

Disney + Marvel = :heart:

Dass vielleicht auch in Marvelfilmen öfters mal gesungen werden sollte, denken sich auf jeden Fall die YouTuber "Deadpool Said". Ihr Video mit der "Gaston"-Parodie ist in fünf Tagen schon über zweieinhalb Millionen Mal angeschaut worden. Ob wir in Deadpool 2, der 2018 in die Kinos kommen wird, vielleicht auch eine Musicalnummer sehen werden? Abwarten!