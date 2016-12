Was ich dir für 2017 wünsche | Alina

Glück, Erfolg, Gesundheit – die typischen Dinge, die man sich fürs neue Jahr wünscht. Aber gibt es nicht viele andere Dinge, die das Leben besonders machen?

Ich habe eine Reihe von Wünschen für euch und wenn ihr sie mit euren Freunden teilen wollt, schickt ihnen den Link zu diesem Video. Aber bitte nur an ganz besonders wundervolle Menschen ;-)

