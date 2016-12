Jahresrückblick: Das ging 2016 im Netz

Wir schauen mit Dir zusammen auf das Jahr zurück und checken nochmal, was im Internet alles so abging.

Im Jahr 2016 gab es viele Netztrends und Highlights, die uns in Erinnerung geblieben sind. Die lustigsten haben wir Dir in das Video oben gepackt.

Selena Gomez regiert Instagram - das sind die beliebtesten Bilder auf Instagram 2016.

"Chewbacca-Mom" geht auf Facebook steil

Es ist das am meisten angeschaute Video auf Facebook 2016: Candace Payne filmt sich dabei, wie sie eine Maske von Chewbacca, einer Figur aus „Star Wars“, anprobiert und sich des Lebens darüber freut, wie lustig diese Maske ist - und weil die Maske auch Geräusche macht, bekommt sie voll den Lachanfall ihres Lebens. Das Video ist einfach ansteckend, danach hatten wir auch gute Laune! 164 Mio. Mal wurde das Video angeschaut.

Pokémon Go kommt raus und alle drehen durch

Es war gefühlt zwar ein sehr kurzer Hype, der war dafür aber umso heftiger. Alle wollten raus und die süßen Pokémon einfangen. Bei der Jagd nach Pikachu und Co. sind auch echt skurrile Geschichten passiert. Diese Geschichten haben wir für Dich in einer Galerie gesammelt. Seit dem Release im Juli sind die Spieler übrigens insgesamt 8,7 Milliarden Kilometer gelaufen, um Pokémon zu fangen. Das sind mehr als 200.000 Erdumrundungen. Dabei wurden mehr als 88 Milliarden Pokémon gefangen. Also die App wird vielleicht nicht mehr so gehyped wie am Anfang, hat aber anscheinend schon noch viele User. Krass oder?

#TrumpYourCat oder #TrumpSniff trenden vor US-Wahl

Dieses Jahr wurde sich im Netz viel über Donald Trump lustig gemacht. Hashtags wie „TrumpSniff“ trendeten nach einem TV-Duell. Die lustigsten Posts dazu hatten wir gesammelt. Auch ein lustiges Highlight war der Hastag #TrumpYourCat, bei dem Bilder von Katzen gepostet wurden, denen mit Fake-Haarteilen die Fönfrisur von Trump auf den Kopf gebastelt wurde. Dazu haben wir natürlich auch eine Galerie am Start.

PPAP - verrücktes YouTube-Video trendet

Was wäre das Jahr ohne ein verrücktes Musikvideo auf YouTube? Dieses Jahr schaffte es "Pen Pineapple Apple Pen" - kurz PPAP - auf über einhundert Millionen Klicks auf YouTube und blieb ewig in unseren Ohren. Wie sehr das Netz zu diesem viralen Song abgegangen ist, haben wir in einer Galerie für Dich gesammelt.

Mannequin-Challenge erobert das Netz

Wie jedes Jahr gehört gab es natürlich auch wieder eine „Challenge“, die viral ging: Die Mannequin-Challenge. Der Witz dabei ist, dass Menschen wie eingefroren sind, bei dem, was sie gerade gemacht haben – so als wenn jemand im echten Leben auf „Stopp“ gedrückt hätte und alle einfach einfrieren. Einer geht dann mit dem Handy durch das "Stillleben" und filmt. Sieht echt voll verrückt aus. Welche Stars dabei auch alle mitgemacht haben, checkst Du hier in der Galerie. Wir haben natürlich auch mitgemacht.