Krass, diese 14 Schauspieler können auch singen!

In US-Latenight-Shows machen Stars alle möglichen Späße mit und ganz oft wird gesungen - und zwar richtig gut! Anne Hathaway war jetzt bei Jimmy Fallon zu Gast und die beiden haben Songtexte gesungen, die mithilfe des Google-Translaters von Englisch auf Ungarisch und wieder zurück auf Englisch übersetzt wurden. Der Text hat zwar keinen Sinn ergeben, aber die beiden haben trotzdem mega performt.

Anne Hataway hatte ja schon in "Les Misérables" gezeigt, wie unfassbar gut sie singen kann. In der Musical-Verfilmung waren auch viele andere Schauspieler dabei, die gezeigt haben, dass sie beides können: schauspielern und singen. Unter anderem Amanda Seyfried, Eddie Redmayne, Hugh Jackman und Russell Crowe dort haben mitgespielt. Amanda Seyfried war bereits bei der Verfilmung von "Mamma Mia" mit dabei, an der Seite von Meryl Streep, Pierce Brosnan und Colin Firth.

Auch Johnny Depp hat schon in einem Musical-Film mitgespielt und sein Gesangstalent unter Beweis gestellt - Sweeney Todd. Bei dem Film haben auch Alan Rickman und Helena Bonham Carter mitgespielt und -gesungen.

Manche Leute haben einfach so viele verschiedene Talente, dass man manchmal nicht mehr weiß, ob die Schauspieler auch singen oder die Sänger auch schauspielern können. Welche Schauspieler aber auf jeden Fall singen können, checkst du oben in der Galerie.