Martin Schulz sagt Danke: Endlich ein Politiker mit Sinn für Humor

Noch nie gab es einen Politiker in Deutschland über den man sich so wunderbar amüsieren kann, wie über Martin Schulz. Der SPD-Kanzlerkandidat haut einen lustigen Spruch nach dem anderen raus und dann ist da noch sein Name.

Schulz! Was, Dein erster Gedanke ist Dein rülpsender Kumpel? Kann nicht sein! Es geht möglicherweise um unseren zukünftigen Bundeskanzler! Seit bekannt wurde, dass die SPD nicht Sigmar Gabriel, sondern Martin Schulz ins Rennen gegen Angela Merkel schickt, dreht das Internet durch. User des Portals "Reddit" als "The_Schulz" photoshoppen Schulz in alle möglichen Bilder, GIFs und Videos und unterhalten so das Internet.

Und was macht Martin Schulz? Er ignoriert den Hype nicht, sondern bedankt sich in einem YouTube-Video offensichtlich bei den Usern:

#SchulzFacts - Martin Schulz wird der neue Chuck Norris