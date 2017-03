Mit diesen Apps macht Pendeln Spaß

Öffi - Fahrplanauskunft Alle, die täglich mit Bus und Bahn zur Arbeit oder Uni pendeln, können hier schnell nach der besten Verbindung suchen. Die letzten Strecken werden immer abgespeichert und sind mit einem Tipp aufrufbar. Die Verbindungen werden in Echtzeit aktualisiert und in einer Übersicht angezeigt. Was ein bisschen stört ist, dass automatisch drei Apps heruntergeladen werden: Öffi-Verbindungen, Öffi-Haltestellen und Öffi-Netzpläne. Schade, dass nicht alles in einer App funktioniert. Außerdem wäre ein Verspätungsalarm auch cool gewesen. Die App ist kostenlos für Android.