Mit diesen Apps wird Silvester der Burner

Zu Silvester gehört es natürlich auch dazu, mal zu checken, was das Horoskop so zum neuen Jahr sagt. Werde ich vielleicht dieses Jahr im Lotto gewinnen oder finde ich endlich die große Liebe? Diese App zeigt Dir und Deinen Freunden das Horoskop für einzelne Tage in der direkten Zukunft oder gleich für das ganze Jahr 2017.

Bleigießen ... Wer nicht an Horoskope glaubt, der will aber bestimmt wenigstens Bleigießen spielen und sich so die Zukunft zusammenorakeln. In dieser App gibt es zu Deinem Blei-Kunstwerk auch gleich noch das Deutungs-Lexikon, damit Du auch weißt, was das nächste Jahr auf Dich zukommt. Die App gibt es für 99 Cent bei iTunes.