Wird die Türkei zu einer Diktatur?

Am Ostersonntag findet in der Türkei der Volksentscheid für eine Verfassungsänderung statt. Duygu und Engin leben beide in Deutschland und haben ihre Wurzeln in der Türkei. Wir haben die beiden gefragt, was sie von der Verfassungsänderung halten. Könnte die Türkei damit eine Diktatur werden?

Am 16. April dürfen die Menschen in der Türkei darüber entscheiden, ob es eine umfangreiche Verfassungsänderung geben soll. Deutsche Staatsbürger mit einem türkischen Pass durften schon abstimmen. Die Verfassungsänderung beinhaltet einen 18-Punkte-Plan, der größtenteils von der AKP, Erdogans früheren Partei, zusammengestellt wurde. Darin steht zum Beispiel, dass es keinen Ministerpräsidenten mehr geben soll. Der Präsident wäre dann Staatsoberhaupt und Regierungschef in einem. Viele befürchten, dass Erdogan durch die Änderungen seine Macht soweit ausbaut, dass die Türkei zu einer Diktatur werden könnte. Duygu und Engin sagen oben im Video ihre Meinungen dazu.