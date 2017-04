Babynamen aus der Hölle: Welche Namen gibt es echt?

Die beliebtesten Vornamen wurden mal wieder bekannt gegeben. Heißen Kinder jetzt wirklich Shaggy, Urmel oder Kuddel?

Bei den beliebtesten Vornamen 2016 gab es keine großen Überraschungen: Auch in ein paar Jahren wird es noch viele Emmas, Maximilians und Mias in den Kindergärten geben. Aber was ist mit Kuddel oder Fips? Gibt es auch Kinder, die jetzt wirklich so heißen?

Twain, Ferrari, Bandito

Welche Namen, nach Angaben der Gesellschaft für deutsche Sprache, von deutschen Gerichten und Standesämtern schon abgelehnt und genehmigt wurden, haben wir für dich in der Galerie oben gesammelt. Also was glaubst du: Welcher Name wurde genehmigt? Urmel oder Fips?