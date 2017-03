Komm spielen! Das Baustellen-Quartett

Baustellen ohne Ende in Mainz. Auf der Bahnhofstraße, an der Uni, am Zollhafen - überall rollen gerade die Bagger. Mal sind die Autofahrer betroffen, mal die Fußgänger. Viele sind genervt, aber Baustellen können auch echt Spaß machen. Wir haben für dich das Mainzer Baustellen-Quartett entwickelt.

Welche Baustelle hat die spektakulärsten Baumaschinen? Wo arbeiten die coolsten Bauarbeiter? Aufgebaut sind die Karten wie ein Quartett. Wer in einer Kategorie den höheren Wert hat, bekommt die Karte des Gegenübers. Wer am Ende die meisten Karten hat, gewinnt. So, let´s play, Baby!