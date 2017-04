"Die Reise meines Lebens" - Per Anhalter bis nach Chile

Joshi aus Mainz macht gerade die Reise seines Lebens. Er reist nach Südamerika - und zwar per Anhalter.

Seine Freunde hielten Joshi für verrückt, als er ihnen im Sommer von seiner Idee erzählte. Er will per Anhalter nach Südamerika reisen. „Das klappt nie und nimmer“ bekam er immer wieder zuhören. Inzwischen ist er seit einem halben Jahr unterwegs, hat den Atlantik überquert und ist inzwischen in der Karibik angekommen. Geiler Typ.