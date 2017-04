Cro - lustige Neuauflage von "Easy" als Literal Video Clip

Deutsche Sprache, schwere Sprache! Das beweist Luksan Wunder auf YouTube. Er zeigt dir, wie man schwierige, deutsche Wörter eigentlich "richtig" ausspricht.

Aus dem YouTube-Kanal Luksan Wunder ist jetzt die WunderTütenFabrik entstanden. Die kümmert sich mittlerweile nicht mehr nur um einzelne Worte, sondern um einen ganzen Songtext. "So `ne Musik" von Deichkind und "Palmen aus Plastik" von Bonez MC & RAF Camora haben bereits dank des Youtube-Kanals neue Songtexte erhalten. Und jetzt ist auch der Hit "Easy" von Cro dran. Dabei wurde das, was in dem Musikvideo zu sehen ist, wörtlich genommen und mit einem neuen Text vertont. Den kompletten Literal Video Clip siehst Du oben.



Deichkind selbst feiern übrigens die lustige Neuinterpretation von "So `ne Musik" auf ihrer Facebookseite:

Den Kanal gibt es schon seit über einem Jahr

Angefangen haben Sandro und eine Freundin mit dem Kanal, mittlerweile werden sie im Netz extrem gefeiert. Eine kleine Auswahl der "Korrekte Aussprache"-Videos findest du in unserer Galerie.