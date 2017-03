Facebook testet Dislike-Button

Bei Facebook wird gerade eine neue Funktion getestet, gegen die sich Mark Zuckerberg lange gewehrt hatte.

Es ist nicht das erste Mal, dass über einen Dislike-Button auf Facebook spekuliert wird. Dieses Mal taucht er aber tatsächlich in der Beta-Version des Facebook-Messengers auf. In der Beta einer App werden oft Funktionen getestet, bevor sie für alle User freigeschaltet werden.

Reactions erstmal "nur" im Facebook-Messenger

Wer in Zukunft im Messenger eine Nachricht bekommt, kann darauf direkt mit der passenden Reaction reagieren. Das hat Facebook gegenüber dem US-Technikprotal "Techcrunch" bestätigt. Die haben auch einen Screenshot der neuen Funktion gemacht:

Wenn die Tests gut verlaufen, wird die Funktion wahrscheinlich in den nächsten Wochen für alle freigegeben. Ob der Dislike-Button dann auch in der normalen Timeline integriert wird, ist allerdings fraglich.

Facebook mit neuer "Tinder"-Funktion?

Wer Facebook schon immer mal als Dating-Plattform nutzen wollte, der hat jetzt Glück: Facebook führt gerade eine neue Funktion ein, die sich "Entdecke Personen" nennt - und die erinnert stark an Tinder. Die neue Funktion sucht nach Gemeinsamkeiten zwischen potentiellen Bekannten, mit denen Du bei Facebook (noch) nicht befreundet bist. Was Dich mit der neuen Bekanntschaft verbindet, kann der Wohnort sein, der Arbeitsplatz oder gemeinsame Interessen in bestimmten Facebook-Gruppen. Du kannst dann jedem potentiellen neuen besten Freund eine Nachricht schreiben. Die wird bei demjenigen allerdings wohl im versteckten "Sonstiges"-Ordner landen.

Vorsicht vor Stalking

Das klingt zwar erstmal vielleicht ganz cool - aber was, wenn jetzt der eklige Typ aus dem Fitnessstudio Dich jetzt plötzlich bei Facebook angezeigt bekommt? Und damit dann Deinen Namen weiß und - je nachdem, wie viel Du öffentlich von Dir bei Facebook freigibst - noch mehr Infos über Dich herausfindet? Die neue Funktion lässt sich auf jeden Fall noch nicht abstellen. Also kontrolliere Deine Privatsphäre-Einstellungen lieber nochmal! Wie das geht, checkst Du oben in der Galerie.

Facebook Stories - Wird Snapchat überflüssig?

Aber langsam - noch geht es in Deutschland nicht. Aber in Irland wurde die Story-Funktion schon ausgerollt. Genau wie bei Instagram, will Facebook die Stories bei sich integrieren. Snapchat lässt grüßen! Dann kannst Du auch in Facebook kurze Videos in eine Story posten, die dann automatisch nach 24 Stunden wieder verschwinden. In Bilden und Videos ist zu sehen, dass auch lustige Masken und Effekte in die Stories integriert werden können.

Wann diese Funktion weltweit verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt.

Facebook will Apps überflüssig machen

Du bist zu Hause und hast Bock auf 'ne Pizza? Oder Du willst nächstes Wochenende einen Städtetrip machen und brauchst noch ein Hotel? Demnächst soll Facebook Dein persönlicher Assistent werden und all diese Aufgaben für Dich erledigen. Dafür sollen Chat-Roboter sorgen, die sogenannten "Bots". So will Facebook sämtliche andere Apps nutzlos machen.

Mehr personalisierte Werbung

In Zukunft kann es dann sein, dass Dir über den Messenger nicht nur Deine Freunde schreiben, sondern auch Dein Lieblingsmode-Label. Durch personalisierte Werbung will Mark Zuckerberg so natürlich auch Geld verdienen. Wie schnell die Bots aber jeweils auf Anfragen antworten werden, ist noch nicht klar.

Was geht noch bei Facebook? Den Ex ausblenden!

Wenn Du in Zukunft Deinen Beziehungsstatus zurück auf "Single" änderst, wird Facebook Dir vorschlagen, das Profil Deines Ex wegzufiltern. Du siehst dann keine Beiträge und Fotos mehr von ihm in Deiner Timeline und kannst auch einstellen, was er noch von Dir sehen darf. So will Facebook Trennungen erleichtern. Zur Zeit wird dieses Feature noch in den USA getestet - wann und ob es nach Deutschland kommt, steht noch nicht fest.

Notify - News in extra App

Notify ist eine Service-App von Facebook, die News getrennt von Deiner Startseite sammelt. So soll verhindert werden, dass die Nachrichten aus aller Welt auf Deiner Startseite untergehen. Es ist also quasi ein auf Dich zugeschnittenes Newsportal. In den USA gibt es die neue App schon. Allerdings bislang nur für iOS. Wann es Notify auch für Android gibt und wann die Newssammlung auch in Deutschland benutzt werden kann, ist noch unklar.

Bessere Suchfunktion

Bisher ist die Suche in Facebook echt sehr rudimentär möglich. Für Nutzer aus den USA, gibt es schon eine verbesserte Suchfunktion. Wenn in der Suche oben nach einem beliebigen Begriff gesucht wird, gibt Facebook Dir Suchtreffer in Top-Pages an, Posts von Freunden, Fotos, Videos und vieles mehr - alles zu Deinem gesuchten Begriff. Wenn Du aus Deutschland diese Funktion nutzen möchtest, müsstest Du in den Einstellungen Deine Sprache auf English (US) ändern. Dann steht Dir die Suchfunktion auch jetzt schon zur Verfügung.

Facebook als Dein Butler

In den USA testet Facebook gerade einen neuen Service, der "M" heißt. 100 Testpersonen kommen momentan in das Vergnügen, jeden Wunsch erfüllt zu bekommen. Wie bei "Go Butler" schickt man eine Nachricht mit dem Wunsch: Zum Beispiel, wenn man keine Zeit hat einen Friseurtermin zu machen oder man neue Schuhe braucht, aber sie nicht mehr in der eigenen Größe findet. Einfach Nachricht an "M" mit den Angaben schicken und der Rest soll dann vom Facebook-Butler erledigt werden. Wie geil das wäre! Wir sind gespannt, ob es den neuen Service bald geben wird.