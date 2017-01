Instagram Live-Videos für alle!

Wie cool! Endlich kannst Du auch bei Instagram live gehen! Wie das funktioniert, zeigen wir hier!

Ein paar Stars können es schon länger, jetzt hat Instagram die Funktion für alle freigeschaltet: Live-Videos! Diese Videos können bis zu einer Stunde lang sein und verschwinden direkt nach dem Live-Stream wieder. Nochmal anschauen, kannst Du das Video dann also, wie bei Facebook, nicht.

Wenn einer Deiner Freunde live ist, siehst Du das unter seinem Profilbild in der Story-Leiste. Da steht dann ein "LIVE". Wie Du ein Live-Video starten kannst, checkst Du oben in der Galerie.

So bekommst Du viele Likes bei Instagram

Deine Fotos bekommen immer nur zehn Likes? Wir sagen Dir, was Du machen kannst, um bei Instagram erfolgreicher zu werden.

Tipp 1 - Stars und YouTubern folgen

Um möglichst viele Likes zu bekommen, ist es gut, großen Instgrammern zu folgen. Das sind meistens Stars wie Justin Bieber oder Kim Kardashian, aber auch ganz viele deutsche YouTuber, wie DagiBee oder BibisBeautyPalace. Wenn Du ihnen folgst, dann sehen das wiederum deren Follower und oft folgen sie dir dann auch.

Tipp 2 - Viele Bilder liken

Das Gleiche funktioniert auch mit Likes. Like einfach so viele Bilder wie möglich, die dir gefallen, auch das sehen sowohl die Instagrammer als auch die anderen User, die geliket haben und folgen Dir im Idealfall zurück. Das gilt übrigens auch für Kommentare. Meistens sind die anderen User, die das Bild sehen dann so neugierig, dass sie auf Dein Profil gehen und Dir vielleicht auch folgen.

Tipp 3 - Hashtags richtig verwenden

Auch wenn Du nicht ganz so viele Abonnenten hast, kannst Du für Deine Bilder viele Likes bekommen. Dabei hilft es nicht, #möglichst #viele #Hashtags #in #die #Beschreibung #zu #hauen, sondern es geht um die passenden Hashtags zum Thema. Hier sind einige der beliebtesten Hashtags: #Love #Instagood #Me #Tbt #Cute #Follow #Followme #Photooftheday #Happy #Tagsforlikes #nofilter. Allgemein nutzt Du am besten englische Hashtags, da diese noch mehr gesucht werden.

Oder Du benutzt eine App, die dir passende Hashtags vorschlägt. Eine ist zum Beispiel: TagsForLikes.

Tipp 4 - An Instagram Wettbewerben teilnehmen

Jeden Tag gibt es ziemlich viele Wettbewerbe, an denen Du ganz einfach teilnehmen kannst. Zum Beispiel das Weekend Hashtag Project - #WHP (Hier findest du immer die aktuellsten #WHPs). Instagram postet jeden Freitag eine Aufgabe, die Du über das Wochenende lösen kannst. Das heißt ein Foto zu einem bestimmten Thema aufnehmen, mit #WHP taggen und dann wirst Du vielleicht von Instagram selbst gepostet. Und die Seite hat immerhin fast 91 Millionen Abonnenten, die dann alle Deinen Namen sehen.

Tipp 5 - Qualitativ gute Fotos

Versteht sich eigentlich von selbst, aber natürlich werden Bilder, die richtig gut fotografiert und bearbeitet sind auch krass geliket. Viele fotografieren Bilder deswegen sogar mit einer eigenen Spiegelreflex, stecken Zeit in die Nachbearbeitung und posten die Bilder dann. Aber mit einem neueren Smartphone, kannst Du auch schon sehr schön Bilder machen. Tipps für richtig gute Bilder mit dem Smartphone findest Du auch noch mal hier.