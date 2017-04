Neuer Food-Trend aus Australien: Pommes mit Eis!

Nom nom nom. Bei Instagram gibt es einen neuen Food-Trend und er ist großartig und pervers zur gleichen Zeit. Achtung: Du könntest Hunger bekommen!

Pommes mit Eis - das ist der neue heiße Scheiß in Australien. Auf Instagram werden gerade richtig viele Fotos unter derm Hashtag #friesandicecream gepostet. Wir sind fasziniert und freuen uns auf unsere Mittagspause - der Trend muss ja auch ausprobiert werden :wink:

Auf Instagram entstehen ziemlich schnell coole Food-Trends - klar, wenn so viele Menschen täglich ihr Essen posten. Welche Food-Trends es auf Instagram neben den Eis-Pommes so gibt, checkst du oben in der Galerie.