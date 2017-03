Endlich! So bekommst du jetzt den alten WhatsApp-Status zurück

Ende Februar wurde die neue Status-Funktion von WhatsApp veröffentlicht. Sofort wollten unzählige User den alten Status zurück und niemand hatte so richtig Bock auf das Snapchat-Feature. Jetzt ist der alte Status mit dem neusten Update endlich zurück!

Unterwegs, Bei der Arbeit oder auch der Klassiker: Hey there! I am using WhatsApp... - endlich kannst du wieder ganz einfach die alten WhatsApp Statuszeilen in deinem Profil ändern. Wenn du nichts änderst, dann bleibt der Status, den du vor dem Update hattest. Jetzt kannst du sie aber auch wieder ganz einfach unter "Einstellungen" in deinem Profil ändern:

Sollte die Funktion bei dir noch nicht wieder da sein, dann check mal, ob es im App Store ein Update von WhatsApp gibt. Nach und nach wird die Funktion für alle wieder freigeschaltet.

Niemand hat Bock auf WhatsApp-Status

Snapchat, Instagram Story und dann auch noch WhatsApp - irgendwie hat niemand den neuen WhatsApp Status so wirklich gebraucht. Vor allem sind viele User böse, dass es die alte Funktion (Anm. d. Red.: Hey there! I am using WhatsApp...) gar nicht mehr gibt.

Neues Feature: Instagram will bei psychischen Problemen helfen

Handy-Speicher voll? So schaffst du Platz bei WhatsApp: