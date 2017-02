WTF? Diese 18 Vorhersagen der Simpsons sind wahr geworden

Das ist echt krass! Wer die Simpsons schaut, guckt auch oft in die Zukunft. Oder kam Dir die Halbzeitshow von Lady Gaga nicht bekannt vor?

Okay - wir sind geflasht. Die Macher der Simpsons scheinen ein gutes Händchen für Vorhersagen zu haben. Zuletzt hat Lady Gaga beim Superbowl eine Halbzeitshow hingelegt, die ziemlich krass an einen Auftritt in der Serie "Die Simpsons" erinnert. Und auch bei der Präsidentschaftswahl der USA lag das Simpsons-Orakel schon richtig. Spooky!

Aber es gibt noch viel mehr Vorhersagen, die wahr geworden sind...

Pferdefleischskandal, Selfies und Smartwatch

2013 wurde entdeckt, dass heimlich Pferdefleisch zu anderem Fleisch zugemischt und so verkauft wurde. Schon vor 20 Jahren hat die Schulköchin der Simpsons das gemacht.

Auch was die technische Zukunft angeht, haben die Simpsons schon ziemlich realistische Ideen gehabt:

Schon 1995 gab es hier ein Handy mit Touchscreen. Natürlich mit super guter Autokorrektur :wink:

Auch eine Smartwatch haben die Simpsons schon vor 20 Jahren in ihre Serie eingebaut.

Was wäre Instagram und Snapchat ohne das berühmte Selfie? Schon vor 22 Jahren hat Bart Simpson ein erstes Selfie in den Spiegel geschossen.

Erste weibliche Präsidentin nach Donald Trump?

Wenn die Simpsons mit ihren Vorhersagen weiterhin so oft die Zukunft richtig vorhersagen, dann würde nach Donald Trump eine US-Präsidentin das höchste Amt der USA übernehmen. Wir sind gespannt, ob sie auch damit Recht behalten.