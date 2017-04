Von Kraftklub bis Sido - 15 Jahre Party in der Halle02

Was wär Heidelberg ohne die Halle02? Auf jeden Fall viel langweiliger. Wir haben mal in unser Archiv gegriffen, was in der Halle02 in den letzten Jahren abging.

Und da war ne Menge los. Von Sido bis Trailerpark - dazu jede Menge Motto-, Studi- und DJ-Partys. Wer in Heidelberg weggeht, für den ist die Halle02 nicht nur am Wochenende Pflichtprogramm.

Events in Heidelberg und Rhein-Neckar

Auch für uns. In keiner anderen location sind wir so oft unterwegs wie in der Halle. Daher gratulieren wir zum 15. Geburtstag ganz herzlich und freuen uns auf die nächsten 75 Jahre.