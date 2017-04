Sinsheim: 'Fast & Furious' in echt

Tiefer, schneller, schöner - alle Tuner haben das gleiche Ziel: Aus dem eigenen Wagen das Maximale rauszuholen. Und das macht den Tunern richtig viel Spaß.

Fast & Furious ist mittlerweile die erfolgreichste Kinoreihe aller Zeiten. Dicke Autos liegen also voll im Trend. Nicht nur auf der Kinoleinwand.

Tuning-Treffen 'Meet the Street' präsentiert von DASDING

Beim Tuner-Treffen am Technik Museum in Sinsheim haben die "local heroes" gezeigt, was sie auf die Beine...äh Reifen gestellt haben. Und das sieht richtig schick aus.

