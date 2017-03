Drangsal in Heidelberg: Brachial-Pop aus der Pfalz

Er ist Autodidakt, Außenseiter und Musikbesessener. Die Rede ist von Max Gruber aka. Drangsal!

Er tauchte 2016 scheinbar aus dem Nichts in der deutschen Musiklandschaft auf. Selten ist ein Debüt so gestartet wie sein Album "Harieschaim". Seine Musik ist ein Sammelsurium aus den Erfahrungen, die er als Außenseiter in der konservativen Pfälzer Provinz machen musste.

Der Zauber entsteht dann Live, wenn Drangsal seinen Brachial-Pop in all seiner Heftigkeit entfesselt. Gestern war er zwar etwas angeschlagen - gerockt hat er aber trotzdem. Hier die Bilder vom Konzert!