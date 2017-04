DASDING Wasenparty im Wasenwirt!

Während es draußen eisig war und sich Schnee und Regen abgewechselt haben, ging es im Festzelt zum Wasenwirt heiß her!

Heiße Outfits, die Stimmung bestens: Die erste DASDING Wasenparty 2017 ging mega ab. Im Festzelt zum Wasenwirt war DJ Sandy an den Plattentellern und hat alles aufgelegt, was für die perfekte Wasenstimmung sorgt! In Dirndl und Lederhosen wurde es warm im Zelt. Hier gibt's die Bilder!