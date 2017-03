Komm spielen! Das Baustellen-Quartett

Baustellen ohne Ende in Stuttgart. Am Bahnhof, an der Staatsgalerie, im Süden und im Westen - überall rollen gerade die Bagger. Wir haben für dich das Stuttgarter Baustellen-Quartett.

Mal sind die Autofahrer betroffen, mal die Fußgänger. Viele sind genervt, aber Baustellen können auch echt Spaß machen.

Welche Baustelle ist am lautesten? Wo sind die meisten Bauarbeiter gesichtet worden? Aufgebaut sind die Karten wie ein Quartett. Wer in einer Kategorie den höheren Wert hat, bekommt die Karte des Gegenübers. Wer am Ende die meisten Karten hat, gewinnt.

So, let´s play, Baby!