Eiswasser-Challenge... Mit der Narrentaufe startet die Fasnet in Stuttgart

Nichts für Warmduscher: In Cannstatt taufen die Narren heute ihre Neuzugänge. Ganzkörpertaufe bei Minusgraden...

Heute am 6. Januar startet die Fasnet in Stuttgart. Die Zunft "Kübelesmarkt" in Bad Cannstatt tauft zu dem Anlass ihre neuen Narren.

Jeder, der dabei sein will, muss sich auf der Straße von den Mitgliedern mit Wasser übergießen lassen - egal, wie kalt es draußen ist. Auch bei den rund minus 10 Grad heute. Brrrrr! Erst wenn er das geschafft hat, bekommt der Neuling Narrenzeugnis und Maske.