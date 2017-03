1,50 Euro pro Eiskugel? - Ist das noch legal?

Wer in Tübingen ein Eis schlotzern möchte, muss tief in die Tasche greifen: Mehrere Eisdielen in Tübingen haben die Preise erhöht. Jetzt prüft das Landeskartellamt, ob es illegale Absprachen gab.

Satte 30 Cent mehr - Angeblich sollen sich die größten Eisdielen bei der Preiserhöhung illegal abgesprochen haben. Ob das stimmt, ermittelt jetzt das Landeskartellamt. Klar ist: Das Eis bleibt vorläufig erst mal teuer!