Tim ist raus und war "noch nie so glücklich wie jetzt!"

Tim hat sein altes Leben als Fitnesstrainer gegen ein neues Leben in Kambodscha getauscht! Erst wollte er nur 18 Monate durch die Welt reisen, jetzt wandert er komplett aus.

Eigentlich wollte Tim nur kurz auf Weltreise gehen, jetzt hat er sich ein Haus in Kambodscha gemietet und lebt da mit seiner neuen Freundin.

Kein Bock mehr auf das System Deutschland

Eine gute Work-Life-Balance ist Tim extrem wichtig. Und die stimmt für ihn in Deutschland überhaupt nicht. Auf 40 oder 50 Stunden arbeiten die Woche hat er keine Lust mehr.

In Kambodscha reichen ihm jetzt gut 500 Dollar zum Leben. Und die verdient er sich unter anderem als Poker-Spieler und über ein Apartment, was er über Airbnb vermietet.

Noch nie so glücklich

Gleich in seiner ersten Woche auf Weltreise hat Tim seine Freundin kennengelernt, auch eine "Aussteigerin".

Was Tim in bisher einem Jahr Weltreise erlebt hat, ist echt krass: Für ein paar Wochen lebte er zum Beispiel für 1,50 € am Tag in einer Hippie-Community in Nordthailand.

Aber: Skype und Co ersetzt keine Umarmung

Um Freunde und Familie zu sehen, will er aber zumindest einmal im Jahr in seine alte Heimat nach Riederich bei Metzingen kommen.

Weil Skype und Co. sind für ihn kein Ersatz für eine echte Umarmung. Wer Tim auf seiner Reise begleiten will kann seinem Youtube-Kanal folgen.