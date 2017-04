DASDING dreht durch bei Frau Berger - die Bilder!

Du wünschst, wir spielen - wir spielen, du tanzt! So lief das am Freitagabend im Frau Berger mit all den schönen Ulmer Menschen und ihren crazy Musikwünschen!

Es ist jedes Mal ein bisschen wie Geburtstag und Weihnachten zusammen: Bei DASDING dreht durch darfst du dir alles wünschen, was du willst - und wir spielen es! Im Radio schon ziemlich geil - in live noch ein bisschen geiler! Und SO sah das in Ulm bei Frau Berger aus!