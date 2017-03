Musikmarathon im ROXY

Zum 13. Mal hieß es am Samstagabend: Musikmarathon! Im ROXY gaben sich die Bands wieder im Viertelstundentakt die Klinke in die Hand.

Gefeiert und gespielt wurde wieder für einen guten Zweck - alle Einnahmen gehen an gemeinnützige Projekte. Was war das wieder für eine fette Party! Überzeug dich selbst in unserer Bildergalerie davon.

Hier findest du mehr Infos zum Musikmarathon.