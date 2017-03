Rekord-City! Die galaktischen Basketballer!

In Ulm knallen immer noch die Sektkorken: 26 Siege in Folge für die Bundesliga-Basketballer von ratiopharm Ulm! Das hat vorher noch niemand geschafft. Aber Ulm ist auch in anderen Sachen spitze.

Vom größten Leberkäse bis zur höchstgelegenen Universität. Im Rekorde brechen kennen sich die Ulmer aus.