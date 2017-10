Im vergangenen Jahr ist der Nachtwandel aus finanziellen Gründen leider ausgefallen. Auch in diesem Jahr standen die Kultnächte lange auf der Kippe – aber in letzter Minute kam dann doch noch genzug Geld zusammen, über Crowdfunding, Spenden aus der Gastronomie und der Mannheimer Wirtschaft. In diesem Jahr sind mehr als 800 Künstler und Kreativgruppen am Start an rund 60 verschiedenen Locations. Und das sind die besten Pics von Freitagabend.