Moin, ich bin Reporterin bei DASDING vor Ort in Koblenz. Mit dem Handy bewaffnet bin ich in Kowelenz unterwegs, auf der Suche nach Geschichten rund um die schönste Stadt in Rheinland-Pfalz! Dabei liebe ich den Rhein und die Mosel, die kleinen und großen Festivals in der Region und auch den leckeren Wein. Leider bin ich etwas chaotisch, aber was soll’s.