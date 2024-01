Nutzungsbedingungen

Frohes Neues! S Novym Godom! Njette Mädchen sind wieder am Start und möchten gemeinsam mit euch auf die letzte Zeit blicken.

In der Frage der Woche fragen wir uns: Was hat uns in letzter Zeit beschäftigt? Wenn wir an unsere Feiertage denken, dann denken wir an: blaue Deko, überdimensionale Kinderfotos, Olivje-Hacks & Kartoffel-Pralinen, aber leider auch ungefragte Kommentare zum Körper und Streit. Außerdem hat Vika einen russischen, handgeschriebenen Brief in ihrem Briefkasten gefunden. Die Absender: die Zeugen Jehovas. Die streng religiöse Glaubensgemeinschaft gilt als Sekte und wirbt immer wieder um Menschen mit Migrationsgeschichte. Was könnte die aktuelle politische Lage damit zu tun haben?

Wir bleiben im Njetztalk beim Thema und sprechen über unsere Gedanken zum „Geheimtreffen von AfD-Mitgliedern und Rechtsextremen“. Wie waren unsere ersten Gefühle dazu? Walerija hat mit ihrer Mutter gesprochen, die vorher nichts davon mitbekommen hat. Nach dem kurzen Briefing folgte ein nüchternes Gespräch mit der Fluchtgeschichte der Familie und den Fragen: Wohin würde man gehen? Und wie ernst muss man das nehmen? Vika musste dabei an die Aussage von einem Jungen aus ihrer Klasse in Russland denken. Wir fragen uns: Wie können wir mit dieser belastenden Situation umgehen? Einige Menschen mit Migrationsgeschichte haben da – zumindest auf TikTok - einen Weg für sich gefunden.

Am Ende bleibt nicht nur die Frage: Was ist der Plan? Sondern auch: Was können wir jetzt ALLE tun?

Und ein kleines bisschen wünschen wir uns, dass ein magischer Wasserkocher und die Kraft der Manifestierung diesmal etwas bewirken könnten…

+++ Hinweis: Diese Folge wurde am 16. Januar 2024 aufgezeichnet. Da sich die Nachrichtenlage in der Ukraine ständig verändert, sind einige in dieser Folge besprochenen Dinge möglicherweise nicht mehr aktuell.

+++

