In vielen Bundesländern gibt es die Regelung schon, ab dem 27. April gilt jetzt auch in Baden-Württemberg die Maskenpflicht beim Einkaufen und im öffentlichen Personennahverkehr. Das hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann in einer Pressekonferenz gesagt. Wir haben für dich hier die wichtigsten Fragen beantwortet. mehr...