HipHop: Comebacks, Beef und Tickets für deine Lieblingsacts

Wer schön sein will, muss Opfer bringen! Weniger ist mehr! Esst Buchweizenbrei! Ihr merkt: wir möchten mit euch mal über das Thema Beauty sprechen. In der Frage der Woche möchten wir verstehen: wie wurde das Thema Schönheit (inklusive Beauty-Hacks) bei uns in der Familie vermittelt? Sagen wir es so: Eine von uns hat eine russische Variante der „modernen Enzyklopädie für Mädchen“ bekommen, während die andere sich nicht mal richtig abschminken konnte. Was Queen Elizabeth und Fischöl-Kapseln damit zu tun haben, hört ihr nur hier! An dieser Stelle ein Disclaimer: alle russischen Beauty-Hack-Angaben sind auf jeden Fall ohne Gewähr. Ein vermeintliches „Schönheitsgeheimnis“ macht gerade auf TikTok die Runde. Unter „Slavic Diet“ sieht man vor allem eins: Buchweizenbrei oder auch Gretschka (гречка). Eigentlich ein richtiger Klassiker, den viele russischsprachigen Familien kennen und zuhause essen. Die Reaktionen unter den Videos sind gemischt. Im Njetztalk klären wir: Wie gesund ist der Brei wirklich? Wie stehen wir dazu? Und ab wann kann dieser Trend sogar problematisch werden? Wenn ihr uns gut kennt, wisst ihr, dass uns natürlich auch der passende Aberglaube zu der Folge nicht fehlen darf. In dem Sinne: achtet auf eure Energie, poka poka.

