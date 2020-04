Cool, dass du bei DASDING gelandet bist! Wir sind das junge Programm des SWR, falls du uns noch nicht kennst. Als Teil des SWR sind wir öffentlich-rechtlich und komplett werbefrei.

DASDING - WIR IN DEINEM RADIO

Wir machen ein Vollzeit-Radioprogramm - das heißt: Du kannst uns rund um die Uhr hören. 💪

Musik 🎶

Wie kann man den Musikmix bei DASDING am besten beschreiben. Wer bestimmt, welche Musik bei DASDING läuft? Wie wird die Musik ausgesucht? Wieso kommen so oft die selben Songs? Was ist DASDING Play? (--> Oli)

Sendungen 📻

Jeden Tag gibt es verschiedene Teams aus Moderatoren und Sendungsproducern. Sie bereiten zusammen ihre jeweilige Sendung vor und besprechen sie mit dem sogenannten "CvD". Das ist der "Chef vom Dienst" und er ist verantwortlich dafür, welche Inhalte am Ende im Radio laufen und entscheidet, welche Themen es in die Sendungen schaffen - und welche nicht.

Jeden Tag von Montag bis Freitag für dich on Air:

DASDING Morningshow

Für dich stehen Nette & Lukas oder Cora & Benedikt extra früh auf und versorgen dich mit den wichtigsten Infos des Tages und der besten Musik für deinen Start in den Tag.

DASDING 10-14

Bei Marie und Caro gibt es alles, was du brauchst um durchs Mittagstief zu kommen! Bunter kann ein "Mittagsmagazin" nicht sein! Hier kriegst du aber nicht die doofen Klatsch- und Tratsch-Themen, die schon seit acht Wochen auch bei deiner Oma angekommen sind...

DASDING Dein Nachmittag

Moderiert wird der Nachmittag von Vivi oder Marci. Aber egal, wer von den beiden gerade am Mirko steht - die Show ist die gleiche: Wissenschaftliche Beiträge, gesellschaftskritische Themen, politische Abhandlungen - wird es keine geben. Vivi und Marci wollen mit euch zusammen einfach nur Spaß haben.

DASDING Dein Abend, Dein Update

Selbst wenn du den ganzen Tag in Schule, Uni oder Arbeit gesessen hast - diese Sendung fasst noch mal zusammen, was heute passiert ist und erklärt dir die Hintergründe!

News

Du bekommst du alle Infos für den Tag und zwar so, dass du es easy verstehst und in der Mittagspause gut mitreden kannst.

DASDING IM INTERNET

Uns gibt es aber nicht nur im Radio, wir sind ein multimedialer Sender, der natürlich auch Online mit am Start ist.

Wir sind ein Team aus Multimedia-Redakteuren....

THEMEN

Lifestyle - Instagram, Filme & Serien, Netztrends, Jobs & Karriere - aber auch ernstere Themen

Auf unserer Website .... Musikstreams

Auf Social Media....

Deine Stars auf YouTube

Hier gibt es Interviews mit deinen Stars in den beiden Formaten Song-Tindern mit Johannes und Scratched mit Walerija. Beim Song-Tindern reden deine Stars brutal ehrlich über Musik und bei Scratched kratzen sie auf ihrer persönlichen Lyrics-Box ihre Songtexte, Kommentare, Bilder und Überraschungen frei! Dabei verraten die Stars überraschend private Dinge über sich.

DASDING IN DEINER NÄHE

Festivals, Partys, Konzerte - da sind wir am Start und feiern mit dir

DDvO - Regionalkompetenz, nah dran

Schulworkshops

Jobs, Praktika, ect.

