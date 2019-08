Wir bieten ab sofort in unserer Musikredaktion einen Platz für ein Praxissemester an. Das Angebot richtet sich an Studierende (m/w/d) aus den Bereichen Musikjournalismus, Musik und Medien, Populäre Musik, Popmusikdesign etc.

Was wir dir bieten eigenständiges Arbeiten in einem jungen und kreativen Team

Praxiserfahrung in einer Musikredaktion

einen Einstieg in den Musikjournalismus

Gestaltungsmöglichkeiten in einem Musikprogramm, mit gängigen Musikplanungssoftware

Kontakt mit Künstlern, Promotern oder Managements Deine Aufgaben Du recherchierst Themen für DASDING in Hörfunk, Online und Social Media

Du bereitest Interviews mit Stars vor und begleitest sie bei DASDING

Du schreibst Musiknews für dasding.de

Du bist Teil unserer wöchentlichen Abhörsitzung – welcher Titel kommt ins Programm?

Du bist Teil des Redaktionsteams von Musikspezialsendungen und Thementagen Du bist perfekt für DASDING, wenn du an einer Hochschule studierst und ein Praxissemester machen möchtest – dich für aktuelle Musik interessierst

dich in der aktuellen Musikszene auskennst oder ein Gespür für Musiktrends hast

dich mit Themen und Interessen der jungen Zielgruppe auskennst – in Sozialen Netzwerken aktiv bist und dich online gut auskennst

kreativ, teamfähig und an selbständiges Arbeiten gewöhnt bist Praktikumserfahrung in einer Musik- oder vergleichbaren Redaktion ist für die Bewerbung von Vorteil. Ebenso journalistische Grundkenntnisse, ein sicherer Schreibstil und ein gutes Gefühl für Sprache. Das passt? Dann schick uns folgende Bewerbungsunterlagen: Anschreiben, Lebenslauf (tabellarisch), Zeugniskopien, Praktikabestätigungen etc., Auszug aus der Studienverordnung (mit Hinweis Praxissemester und Pflichttage), aktuelle Studienbescheinigung und, wenn vorhanden, eine max. dreiminütige Sprechprobe/Aircheck als MP3 (Inhalt ist freigestellt). Das Praxissemester findet in Baden-Baden statt. Ein Zeitraum ab 3 Monaten wird vergütet. Bewirb dich jetzt mit einer Mail an jobs@dasding.de!