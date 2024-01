Programmgestaltung/On Air-Promotion

Gesundheit! So ganz generell, falls es euch erwischt haben sollte. Walerija und Vika leider schon. Und was passiert, wenn man krank ist und ganz viel Zeit hat? Es kommen Erinnerungen aus der Kindheit hoch, die ein oder andere besorgte (oder sogar vorwurfsvolle) Nachricht der russischen Mutter, oder in einigen wenigen Fällen: eine Suppe per Post.

In der Frage der Woche reflektieren wir den Umgang unserer Familie mit unseren Erkältungen, egal ob als Kind, oder heute als erwachsene Person. Von Senfpulver in Fußbädern über Vitaminpackungen werden hier gerne mal alle Hausmittel-Prozeduren ausgepackt. Aber was passiert eigentlich, wenn die russische Mutter mal selbst krank wird? Kleiner Tipp an dieser Stelle: Vielleicht könnt ihr ja den Spieß umdrehen und auch mal den Tee oder die Suppe zubereiten.

In dieser Folge gibt es zum Jahresabschluss einen Community-Njetztalk. Ihr habt uns Fragen zugeschickt: Können wir aktuell nach Russland reisen? Denken wir manchmal drüber nach was wäre, wenn wir nicht nach Deutschland gekommen wären? Werden wir mal über die gehypte russische Serie „Slova Pazana“ sprechen? Und welche Momente haben wir dieses Jahr besonders wertgeschätzt? Kleiner Spoiler: Die Momente mit euch gehören hier definitiv dazu.

Danke euch an dieser Stelle für ein wunderschönes Jahr! Als krönenden Abschluss prognostiziert Vika anhand des chinesischen Tierkreiszeichens wie das Jahr 2024 wird. Das ist nämlich das Jahr des Drachens und wird auf jeden Fall auch besonders! Ist klar. Wir sehen uns dann am 18. Januar 2024 wieder, poka poka!

+++ Hinweis: Diese Folge wurde am 19. Dezember 2023 aufgezeichnet. Da sich die Nachrichtenlage in der Ukraine ständig verändert, sind einige in dieser Folge besprochenen Dinge möglicherweise nicht mehr aktuell.

Njette Mädchen gehört seit dem 06.01.2022 zu DASDING.