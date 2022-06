Werde Moderator*in und Redakteur*in bei DASDING!

Das Gefühl, wenn da draußen alle nur ein Thema haben: Was du heute wieder in der Show gemacht hast. Das kannst du jeden Tag haben - wenn du bei uns moderierst und Sendungen als Redakteur*in mitgestaltest.

Musik entdecken, Trends finden, Storys erzählen. Die Person sein, die beim Festival ganz vorne steht. Die die besten Geschichten live (on air) erzählt oder die die neueste Acts zuerst kannte - als Moderator*in und Redakteur*in bei DASDING bist du so einiges. Vor allem Teil von einer der jüngsten Medienredaktionen Deutschlands. Also: Willkommen in der Talentschmiede!

Wir wollen dich in unserem Team!

Wir suchen engagierte Menschen, die als Moderator / Moderatorin und Redakteur / Redakteurin (w/m/d) unser Team verstärken.

Deine Aufgaben

Du moderierst verschiedene Sendungen im Radioprogramm von DASDING, zum Beispiel die aktuelle Abendstrecke, die Musik-Spezialsendung oder Wochenend-Shows

Für andere Sendestrecken übernimmst du die Sendungsvorbereitung und bist Producer*in - also ganz nah dabei, wenn Themen entstehen, Interviews geführt werden oder Hörer*innen sich melden

Als Reporter*in bist du in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz unterwegs

Zusammen mit dem DASDING-Team entwickelst du neue Sendeformate und bringst dich mit eigenen Ideen ein, auch für Themenschwerpunkte

Profil

Du hast ein abgeschlossenes Hochschulstudium und/oder eine journalistische Ausbildung oder Berufserfahrung

Dir ist die junge Szene (Musik, Lifestyle, Netztrends) vertraut, außerdem kennst du dich im Sendegebiet von DASDING aus

Du bringst frischen Input, Kreativität und innovatives Denken mit und hast Erfahrung in der zielgruppengerechten Umsetzung von Themen

Unter Zeitdruck kannst du schnell, gut sowie zuverlässig arbeiten und du hast kein Problem mit wechselnden Einsatzzeiten, auch am Wochenende

Klingt nach dir? So kannst du dich bewerben: