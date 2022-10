DASDING hat den Deutschen Radiopreis gewonnen!

Wie geil ist das denn? Mit unserem Heimatsong gemeinsam mit Sido „Die Wiese vor dem Reichstag“ sind wir in der Kategorie „Beste Innovation“ ins Rennen gegangen und haben tatsächlich gewonnen!



An dieser Stelle möchten wir uns noch mal bei allen Usern bedanken, die mit ihren Fotos #meineheimat2015 zu diesem Ergebnis beigetragen haben. Zur ARD Themenwoche Heimat hatte Sido einen exklusiven Song für uns geschrieben. Aus den Instagram-Heimatfotos haben wir das Video dazu gemacht. Der Preis gehört also auch allen Fans, die bei Instagram ihr Bild gepostet haben und so Teil des Musikvideos wurden - DANKE!