Der Frühling ist da, der Grill wird rausgeholt, genauso wie die Ostereier zum Anstoßen und passende Fluch-Vokabeln. Die njetten Mädchen werden in dieser Jahreszeit immer an ihre Wurzeln erinnert und besprechen, wie die Momente aussehen, in denen das passiert. Bei Walerija sind es die Schaschlik-Grill-Abende, inklusive automatisch drehendem Mangal Grill und auch mal einem aufblasbaren Dinosaurier-Kostüm. Weil, warum eigentlich nicht? Bei Vika sind es die Familienfeiern zu Ostern, inklusive kleiner Gartenkunde und leckerer Soljanka-Suppe. Ob wir bei solchen Feiern auch mal fluchen? Das besprechen wir im Njetztalk, denn obwohl wir so oft nach russischen Schimpfwörtern gefragt werden, ist das nicht immer so einfach zu vermitteln, dass hier viel mehr dahintersteckt. Fast schon wie eine eigene Art von Sprache. Wie Schimpfwörter mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zusammenhängen können, hört ihr in der Folge! Genauso wie das russische Alphabet, einem Familienrezept für Schaschlik-Marinade und einem Aberglauben, der verhindert, dass man seine Seele an den Teufel verkauft. Oder so.

Habt ihr irgendwelche Fragen, Wünsche oder sonstige Gedanken zur Folge? Dann schreibt uns gerne an:

njettemaedchen@dasding.de

oder per DM:

Walerija auf Instagram: https://www.instagram.com/walerija_/

Vika auf Instagram: https://www.instagram.com/vickymerkulova/

Hier sind in der Folge besprochene Artikel & TikToks:

https://www.dekoder.org/de/gnose/schaschlik-tradition-grillen

https://www.dekoder.org/de/gnose/mat-schimpfsprache-kulturgeschichte

https://chrismon.de/artikel/55394/ukraine-schimpfwoerter-fuer-putin-und-zwei-jahre-russischer-angriff

https://www.tiktok.com/@waterforko/video/7460153335279045910?lang=de-DE

+++

Njette Mädchen gehört seit dem 06.01.2022 zu DASDING.