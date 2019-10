Diese Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel um jeweils einen Auftritt eines DJs oder eines DJ-Duos, das von SWR DASDING veranstaltet wird.

Verantwortlich für das Gewinnspiel ist der Südwestrundfunk - Anstalt des öffentlichen Rechts -, vertreten durch den Intendanten Prof. Dr. Kai Gniffke, Hans-Bredow-Straße, 76530 Baden-Baden, kurz SWR.

Das Gewinnspiel startet am 13.10.2019 und endet am 23.10.2019 um 23:59 Uhr. Die beiden Gewinner werden unter allen Gewinnspiel-Teilnehmern im Radioprogramm von SWR DASDING verlost.

Der Teilnehmer postet öffentlich eine Instagram-Story, in der er die Wohngemeinschaft vorstellt und verlinkt in dieser @DASDING. Durch redaktionelle Auswahl werden aus allen Anmeldungen mögliche Mitspieler ermittelt. Diese können dann mittels Voting auf dem Instagram-Account von DASDING gewinnen. Insgesamt werden zwei Sieger ermittelt.

Mehrere Anmeldungen einer Person werden als eine einzelne Teilnahme gewertet.

Gewinn

Dein Gewinn umfasst im Wesentlichen:

Entweder einen mehrstündigen Auftritt des DASDING DJ-Duos Bass&Bullshit oder einen mehrstündigen Auftritt des Party-DJs „DJ Fetzi“ bei dem Teilnehmer zu Hause

Die Bereitstellung des dafür nötigen Audioequipments und der Technik

Unterstützung bei der Dekoration der Wohnung durch DASDING

Welcher der beiden Gewinner das DJ-Duo Bass&Bullshit und welcher den Schlager-DJ gewinnt, wird erst kurz vor dem Auftritt bekannt gegeben.

WICHTIG: Der Termin für die Auftritte ist jeweils der 23.11.2019.

Der gewonnene Auftritt kann nur an diesem Tag stattfinden. Wird der Auftritt nicht zu dem festgelegten Zeitpunkt vom Teilnehmer angenommen, verfällt der Gewinn ersatzlos. Auch sind Ersatzansprüche oder Ansprüche wegen vergeblicher Aufwendungen ausgeschlossen.



Weiter wird DASDING nicht Veranstalter der jeweiligen Party. Die Rolle des Veranstalters sowie die sich daraus ergebenden Haftungspflichten verbleiben bei den Gewinnern. Diese haben für die Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Vorschriften Sorge zu tragen.

Teilnahmeberechtigung:

Das Mindestalter für die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist 18 Jahre.

Eine Umwandlung des Gewinns in Geld- oder Sachpreise ist nicht möglich.

Der Gewinn ist nicht auf andere Personen übertragbar, sondern nur für die eigene Verwendung gedacht. Ein Weiterverkauf ist ebenfalls nicht erlaubt.

Sonstiges:

Sofern ein Gewinner telefonisch nicht erreichbar ist und auch innerhalb von 24 Stunden nicht auf eine Gewinnbenachrichtigung per Instagram-Direktnachricht antwortet, verfällt der Gewinn und der Zweitplatzierte rückt auf. SWR DASDING ist nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen nach dem Erstplatzierten des Votings anzustellen.

Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass persönlichen Daten wie z.B. Name und Geburtsdatum zum Zweck der Organisation der Gewinnspielaktion gespeichert, verarbeitet und weitergegeben werden. Dies betrifft insbesondere die Verwendung und Weitergabe der Daten an die auftretenden DJs, ausschließlich zur Koordinierung der Gewinnausschüttung. Eine Weitergabe der Daten zu werblichen Zwecken erfolgt nicht. Den Teilnehmern stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu. Mehr Informationen zum Datenschutz gibt es auf http://www.dasding.de/datenschutz.

Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass DASDING das eingesandte Videomaterial gegebenenfalls bearbeitet und auf DASDING.de sowie auf den DASDING Social Media Kanälen veröffentlicht sowie die Tonspur im Hörfunkprogramm sendet. Dabei ist DASDING nicht verpflichtet, das eingesandte Video auf potentielle Verletzungen der Rechte Dritter zu überprüfen. Mit dem Übersenden des Videos erklärt der Teilnehmer, dass der Inhalt frei von Rechten Dritter ist, also dass der Inhalt entweder von ihm stammt oder er die Einwilligung des Urhebers sowie aller abgebildeter Personen eingeholt hat.

Der Teilnehmer stellt den SWR von allen Ansprüchen Dritter frei, die aufgrund des durch den Teilnehmer bereitgestellten Inhalts entstanden sind. Der Teilnehmer erklärt, den SWR in jeder zumutbaren Form bei der Abwehr dieser Ansprüche zu unterstützen.

DASDING behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden. Dies gilt insbesondere falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmern stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen DASDING oder die auftretenden DJs zu.

DASDING kann Teilnehmer aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt. Die Teilnahme über Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste oder sonstige Dienstleister ist nicht zulässig.

Der Teilnehmer ist sich im Klaren darüber und stimmt zu, dass er an einem Gewinnspiel teilnimmt, in dessen Rahmen er zur Abbildung der Programmaktion im DASDING-Radioprogramm, auf DASDING.de und auf den Social Media Accounts von DASDING für Interviews, Bild- und Filmaufnahmen zur Verfügung steht. Der Teilnehmer wird darüber in Kenntnis gesetzt, dass vor und während der gesamten Aktion Ton-, Film- und Fotoaufnahmen erfolgen können.

Mitarbeiter des SWR sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.