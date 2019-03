Alle Songs, die Maurice von Bilderbuch getindert hat:

Prince – Cream

Kings of Leon – On call

Backstreet Boys – No Place

Mac Miller – Nikes on my Feet

Europe – The Final Countdown

Marshmello feat. Bastille – Happier

Adriano Celantano – Raggazo della via gluck

Marvin Gaye – Wie schön das ist

George Michael / Elton John – Don’t let the sun go down on me