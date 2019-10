Ein fester, jährlicher Tag, um die Bedeutung der Oper in aller Welt feiern zu können: Das haben sich das Badische Staatstheater, die UNESCO und zahlreiche Opernverbände auf die Fahne geschrieben. Aus diesem Anlass wird am Freitag in Karlsruhe und in Straßburg der Weltoperntag zum ersten Mal ausgerufen. Der 25. Oktober ist auch gleichzeitig der Geburtstag von Georges Bizet und Johann Strauss.