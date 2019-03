Es gibt Dinge, die nerven einfach jeden. Bina von funk singt darüber und spricht aus, was wir alle in bestimmten Situationen denken.

Es sind die Situationen, die jeder kennt. Die, die einem im Alltag den letzten Nerv rauben. Die falsche Schlange an der Supermarktkasse. Eine Omi, die alles in Münzen bezahlen will oder Frauenhosentaschen (und niemand versteht Frauenhosentaschen). Für Musikerin Bina gibt es da nur eine Lösung:

Die Flucht in die Musik. Es gibt nichts Schöneres als die Stimme im Kopf, die dem ganzen Ärger Luft macht.

Egal ob ein spontanes Lied mit der Ukulele im Homevideo-Style oder eine Musical-Nummer: Die musikalischen Grenzen bestimmt nur Binas eigene Kreativität. In handgemachten, kurzen Comedy-Songs zeigt Bina ihre Sicht der Dinge.

Herzlich Willkommen in meinem #Musical ... Über Dinge, die jeder kennt. Die jeden nerven. Oder amüsieren. Je nachdem ob dein Glas halb voll oder halb leer ist. Habt ihr noch ein paar Geschichten für mich? Was sind Situationen, die IHR alltäglich erlebt! Ich will ein Lied darüber singen! #musik #kopfstimme #funk #Musical #comedy kopf.stimme, Instagram , 18.3.2019, 18:21 Uhr

Mit einer Mischung aus Hobbypsychologie und Satire zeigt Bina Situationen und Dinge über die selten jemand reden will. Die Abgründe und amüsanten Eigenheiten des menschlichen Verstands und unser aller Kopfstimmen. Sie kann doch nicht die Einzige sein, die Avocados nicht versteht. Nicht aufs Klo gehen kann, wenn jemand neben ihr sitzt oder erst 5 Minuten nach einer Diskussion wirklich schlagfertig ist.

Bina macht eine One-Woman-Show. Eigene Texte, eigene Kompositionen und eigene Produktionen.