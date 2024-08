Alice Merton – Wieso die Dreharbeiten zu „The Voice of Germany“ nicht easy waren

Bei Alice Merton denken viele an „No Roots“, The Voice of Germany oder auch nur: gute Laune! In diesem Scratched Interview mit Walerija erzählt Alice Merton aber auch von den nicht so fröhlichen Tagen. Denn in diesem Interview hält die Lyrics-Box einige Überraschungen für die Sängerin bereit: Sie kratzt die Worte frei, die sie am häufigsten auf ihrem aktuellen Album „Mint+4“ benutzt, aber auch Fotos, Fan-Fragen oder auch: einen exklusiven DASDING-Gewinn, den sie für ihre Sammlung gut gebrauchen kann. Im Interview redet Alice Merton darüber, wieso die Dreharbeiten bei The Voice of Germany nicht immer so easy waren für sie, was sie ihrem mega Hit „no Roots“ heute sagen würde und auch welches Thema Alice gerade für das neue Album beschäftigt.