Anne-Marie: Das hat sie den Leuten zu sagen, die ihr Herz gebrochen haben

Bei diesem Interview mit Sängerin Anne-Marie findet DASDING-Moderatorin Walerija heraus: Anne-Marie ist für jede Überraschung gut und hat zu allem was sie freikratzt eine klare Meinung: Egal ob No-Make-Up-Selfies, ein Puzzle, das wir ihr schenken, oder Worte aus ihren bekannten Hit-Songs. Aus den Worten, die sie in ihren Songs wie „Friends“ oder „2002“ verwendet, werden Fragen: Wann hat sie das letzte mal etwas „schlechtes“ gemacht? Was sollte man am besten nicht in ihrer Nähe morgens machen, direkt nachdem ihr „Alarm“ geläutet hat? Wann wünschte sie sich, dass Menschen „ehrlicher“ wären? Und was hat sie aus den ganzen gebrochenen Herzen gelernt, die sie hatte?