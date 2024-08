Billie Eilish spricht über ihr Tourette und warum sie ungern lächelt

Billie Eilish ist auf ihrer Tour im Jahr 2019 auch in Deutschland vorbeigekommen. Walerija hat die DASDING Lyrics-Box mitgebracht, um mit Billie über die Worte zu sprechen, die am häufigsten in ihrem Album "When we all fall asleep, where do we go?" vorkommen. Zu jedem Wort in ihrem Album gab es eine Frage: "Wird sie schnell wütend?" "Wovor hat sie wirklich Angst?" "Was braucht sie direkt nach einer Show?" Außerdem haben wir versucht sie zum Lächeln zu bringen und haben ihr eine Kleinigkeit mitgebracht.